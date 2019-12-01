Haberler » Güncel » Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu Çolak, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

01.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:40Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu Çolak, AA'nın
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, Anadolu Ajansının (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çolak, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Çolak, haber kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un, "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Milli sporcu İbrahim Çolak, fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.
Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Dünya Şampiyonası, İbrahim Çolak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:03 58 yaşındaki adam, 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
22:01 Düzce'de fabrikada yangın - yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
21:58 Niğde'de otomobil yol kenarındaki iki araca çarptı: 9 yaralı
21:52 Jandarmadan 91 personelle özel denetim uygulaması
21:56 Rize doğu karadeniz'de kar etkili oluyor
1.12.2019 22:04:20