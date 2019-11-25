Arto'dan, kendisine 1 milyon liralık tazminat davası açan Çağla Şıkel'e "Kocandan al parayı yüzsüz" çıkışı

Manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Arto arasında sular durulmuyor. Youtube kanalında "Mini etekle nasıl oturulup kalkılır?" videosundan sonra Çağla Şıkel'in yıllar önce canlı yayında verdiği frikik kazasını hatırlatan Arto, "Sen önce 70 milyona göğüslerini göstermemeyi öğret" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Ünlü mankenden Arto'nun hamlesine karşılık ise gecikmedi. Şıkel, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Arto hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttıktan sonra 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

"PARAYI KOCANDAN AL"

Durumdan haberdar olan Arto, sosyal medya hesabından yine Çağla Şıkel'i hedef alan bir video çekti. Arto, "Kocandan al parayı kocandan yüzsüz. Sen ne utanmaz ne paragöz çıktın ya! Yazıklar olsun" sözleriyle ünlü mankene ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU?

Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaştı. Videoyu izleyenler arasında şarkıcı Arto da vardı. Arto, "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda göğüslerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin. Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır" ifadeleriyle geçmiş günlere göndermede bulunmuştu.