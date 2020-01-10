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Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, görme engellilerle buluştu

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Cemil Tutaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde eğitim alan görme engellilerle bir araya geldi.

10.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, görme engellilerle buluştu
Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Cemil Tutaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde eğitim alan görme engellilerle bir araya geldi.
Bir kafede düzenlenen kahvaltıda engellilerle bir araya gelen Tutaşı, talep ve önerileri dinledi.
Tutaşı, engellilerin sıkıntılarını sona erdirmek, engelli dostu çalışmaların yapılması için gayretlerinin sürdüğünü belirterek, her fırsatta engellilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.
Engelli dostu bir ilçe için onların beklentilerine kulak verdiklerini dile getiren Tutaşı, "Özellikle dezavantajlı diye tabir ettiğimiz grupları asla unutmayacağız. Bu hedefimizde engeli vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız her zaman ön planda olacak. Bizler de yapacağımız tüm projelerle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Bu vesileyle bu güzel toplantıya katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Engelliler Haftası, Artuklu, Güncel

Kaynak: AA

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