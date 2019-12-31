Haberler » Güncel » Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi - Haber

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında şehir ve belediye yönetimi konusunda gençlere tecrübelerini aktardı.

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00 Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, TÜGVA'da gençlerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "İşin Ehlinden" programında şehir ve belediye yönetimi konusunda gençlere tecrübelerini aktardı.
TÜGVA il binasında düzenlenen programda Tutaşı, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verirken gençlerin sorularını da yanıtladı.
Tutaşı, gençlerle sık sık bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜGVA'nın davetinden heyecan duyduğunu ifade eden Tutaşı, şunları kaydetti:
"İlçemizde her fırsatta gençlerimiz ile buluşuyor ve onları dinliyoruz. İlçemizin yönetiminde ise onların bakış açılarını ön plana koyuyoruz. Bu sayede genç dostu belediyeciliğin de temellerini en güzel şekilde atıyoruz. Bugün TÜGVA'da enerjisi ve sosyal projeleri ile dikkat çeken bir kuruluştur. Bu nedenle kendi heyecanımızı da gençlerimizin enerjisiyle birleştirmek adına son derece faydalı bir toplantı düzenledik. Belediye olarak gençlere yönelik projelerin son hızıyla sürdürüyoruz."
Programın sonunda TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, Belediye Başkanı Tutaşı'ya plaket verdi.

Artuklu, Türkiye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   MSB, 2019'daki faaliyetlerin anlatıldığı bir video yayınladı - Haber
18:40   Zonguldak ergün atalay: hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz - Haber
18:40   İstiklal caddesi'ne çıkan yollarda güvenlik önlemi - Haber
18:40   Ankara milli piyango yılbaşı özel çekilişi - Haber
18:37   Başkan Özcan'dan personele yeni yıl ziyareti - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:43:06