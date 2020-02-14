Haberler » Güncel » Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor - Haber

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor

Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor.

14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:16Artuklu Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor
Belediyesi, araç trafiğini rahatlatmak için çalışıyor.
Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, ilçenin geleceğini düşünen bir yapıda çalışmalar yaptıklarını belirtti.
İlçenin sorunlarını bilerek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tutaşı, şöyle dedi:
"Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın içinde olduk. Sorunları da hep onlardan dinledik. Yetki alanımızda olan problemleri ise çözmek adına elimizden geleni yaptık. İlçemizde en çok yaşanan sıkıntıların başında ise yollar geliyor. Bu konuda geçtiğimiz yıl başarılı çalışmalar yaptık. Bu yıl bu başarıyı daha da katlayacağız. Özelikle büyüyen ilçemizin ulaşımını daha da rahatlatmak adına bağlantı yolları üzerinde çalışıyoruz."

Artuklu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14.02.2020 17:17:20