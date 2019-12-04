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Artuklu Belediyesi'nden engelli dostu çalışma

Artuklu Belediyesi engelli araçları için 2 engelli aracı şarj istasyonu projesini hayata geçirdi.

04.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:38Artuklu Belediyesi'nden engelli dostu çalışma
Belediyesi engelli araçları için 2 engelli aracı şarj istasyonu projesini hayata geçirdi.
Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, belediye olarak engelleri aşan bir yapıda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Amaçlarının engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Tutaşı, alt yapıdan üst yapıya kadar birçok başarıyı kısa zamana sığdırdıklarını belirtti.
Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek adına çaba verdiklerini ifade eden Tutaşı, şöyle konuştu:
"Mahalle konaklarımız ve bilgi evlerimiz her yönüyle hemşehrilerimizin yanında oldu. Öte yandan engelli kardeşlerimizi de unutmayan bir yapıda olduk. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli çalışmalar yaptık. Engeli aracı kullanan vatandaşlarımızın araçlarını şarj edebilecekleri iki istasyonu kuruyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın belirlediği noktalarda kurulumu sağlayacağız. Engelleri aşmak için çalışmalar sürecek."

Artuklu, Güncel

Kaynak: AA

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