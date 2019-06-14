14.06.2019 16:01
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Artuklu Belediyesinden öğrenciler için kurs

Artuklu Belediyesinden öğrenciler için kurs

Artuklu Belediyesince öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurs düzenlenecek.

Artuklu Belediyesince öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurs düzenlenecek.
Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini istediklerini söyledi.
"Eğitim ve öğretim yılının sona ermesi ile öğrencilerimiz yaz tatiline ulaştılar." diyen Tutaşı, tatil boyunca öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Tutaşı, "Öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak kurslar açacağız. Bunun için Artuklu Bilgi Evinde hazırlıklar tamamlandı. Öğrencilerimizin sanatta, kültürde, halk oyunlarında ve müzikte gelişmesi için program hazırlandı. Öğrencilerimizin başvuruları çok yakında alınacak. Açtığımız kurslar ile evlatlarımızın güzel bir yaz tatili geçirmelerine vesile olacağız." dedi.
Kaynak: AA
Artuklu, Güncel

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