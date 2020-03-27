Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Artuklu'da gönüllü kadınlar maske üretiyor

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 14 gönüllü kadın tarafından günlük 500 adet maske üretiliyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Artuklu'da gönüllü kadınlar maske üretiyor
Mardin 'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 14 gönüllü kadın tarafından günlük 500 adet maske üretiliyor.

Artuklu Kaymakamlığı korona virüs önlemleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kadınlar aracılığıyla maske üretimine başladı. Günlük 500 adet üretilen maskeler, sağlık personeli ve güvenlik güçlerine dağıtılıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Artuklu'da maske üretimini şimdilik 1 merkezde yaptıklarını söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Kaymakamlığımız bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde 14 gönüllü kursiyerimiz tarafından atölyemizde maske üretimi yapmaya başlandı. Şuan günlük olarak 500 maske üretilmektedir. Üretilen bu maskeler ilk etapta ilçemizde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimiz dağıtılacak. Aralıksız bir şekilde devam edecek maske üretimiyle talep oldukça ilçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarımızın da ihtiyacını karşılayacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Artuklu, Mardin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Artuklu'da gönüllü kadınlar maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Bakan Koca’ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haberler
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: "Nostaljik Tramvay" projesinin ihalesi ertelendi - Haber 13:08: Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor - Haber 13:07: Türkiye'de sadece Millet Camii'nde cuma namazı kılınacak - Haber 13:07: Taksicileri 'korona virüs' vurdu - Haber 13:06: Yavuz Selim Kıran: "Bugün itibarıyla sekiz farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş... - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına Peygamber'den geldi diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber