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Artuklu'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Artuklu ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

18.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:20Artuklu'da Yerli Malı Haftası etkinliği
ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen etkinlikte öğrencilere yerli ürünler tanıtıldı.
Etkinlik kapsamında 325 öğrenci belirledikleri illerle ilgili o yöreye ait, yöresel kıyafet, meslek grupları, yemek ve gezilecek yerlere ait bilgileri okulda kurdukları stantta arkadaşlarıyla paylaştı.
Öğretmen Hilal Şındağ Orhan, 10 gün önce öğrencilerin katılımıyla büyük bir proje gerçekleştirmeye başladıklarını belirtti.
Orhan, "Her öğrenci bir şehri tanıttı. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ederim." dedi.
Öğrencilerden Zeynep Güneş de etkinlik kapsamında Hatay ile ilgili çalışma yaptığını belirterek, o yöreye ait kıyafet, meslek ve yöresel yiyeceklerini araştırarak arkadaşlarına aktardığını söyledi.

Yerli Malı, Artuklu, Güncel

Kaynak: AA

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