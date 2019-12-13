Haberler » Güncel » Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor - Haber

Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Mardin Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, şehirde ailelerin bebek heyecanına ortak olmaya devam ediyor.

13.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:26Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor
İlçe Kaymakamı Hacı Hasan , şehirde ailelerin bebek heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Hoş Geldin Projesi kapsamında yeni doğum yapan aileleri hastanede ziyaret eden Kaymakam Gökpınar, bebeklere çeşitli hediyeler verdi.

Artuklu Kaymakamlığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Gencinden yaşlısına kadar herkesi ziyaret eden Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar ve ekibi vatandaşları özel ve mutlu günlerinde de ziyaret ediyor. Kaymakam Gökpınar, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapan aileleri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Gökpınar, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Ailelere hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Gökpınar, vatandaşın mutluluğuna ortak olduklarını söyledi. - MARDİN

Gökpınar, Artuklu, Mardin, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Antalya velilerden il milli eğitim müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi - Haber
13:20 Girdikleri iş yerlerinde ne bulurlarsa çalan şüpheliler kamerada - Haber
13:20 Milli Mücadele yolunu yaya yürüyor - Haber
13:20 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (2) - Haber
13:20 İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Vatandaş odaklı hizmet anlayışının hakim olmasını sağlamaya... - Haber
13:02 Son dakika: Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı: Devir işlemlerinde son aşamaya gelindi, detaylı bilgilendirme yarın yapılacak - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:21:41