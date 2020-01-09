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Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatlarıyla, maddi durumu düşük ailelerin zarar gören evleri onarıldı.

09.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:42Artuklu Kaymakamlığı yoksul ailelerin evlerini onardı
'in İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın talimatlarıyla, maddi durumu düşük ailelerin zarar gören evleri onarıldı.

Artuklu Kaymakamlığı tarafından evleri selden ve yangından zarar gören ailelerin konutlarının zarar durumu tespit edildi. Tespit çalışmasının ardından ailelerin evlerinin mutfak, boya badana ve tadilat işlemleri yapıldı. Bu kapsamda Yaylı Mahallesinde İzeddin Eroğlu'na ait evde inşaat demiri alınarak 2 oda yeniden inşa edildi. Ortaköy Mahallesi'nde su baskınında zarar gören bir evde dış cephe boyası, mutfak duvarlarına da yeniden fayans yapıldı. Yine kaymakamlık ekipleri tarafından Aran ve Cevizlik mahallelerinde harabe durumunda olan evlerde çeşitli tadilatlar yapılarak sahiplerine teslim edildi.

Maddi imkansızlıklarla boğuşan ailelerin yardımına koştuklarını belirten Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar sosyal devlet anlayışıyla vatandaşa hizmet ettiklerini söyledi. Artuklu'da yaşayan ailelerin evini tadilattan geçirdiklerini aktaran Kaymakam Gökpınar, "Maddi durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlara devletimizin kapıları daima açıktır. Biz burada devletimizi temsil ediyoruz. Devletin parasını büyük bir titizlikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza harcıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın tespit ettiği ailelere ve daha önce çeşitli sebeplerle evleri zarar gören vatandaşımızın evlerini onardık, kendilerine teslim ettik. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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