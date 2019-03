Artuklu Üniversitesi'nde Aziz Sancar töreni

Kaynak: İHA

Artuklu Üniversitesi'nde Aziz Sancar töreniAziz Sancar'ın Nobel ödülünün replikası, Aziz Sancar köşesinde sergilenecekMARDİN - Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Artuklu Üniversitesi'ne bağışladığı 2015 Nobel kimya ödülü replikasının teşhir edildiği Aziz Sancar köşesi törenle açıldı. Törende Aziz Sancar'ın yazdığı mektup okundu. Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdür Hasan Onar, İstanbul MAREV Başkanı Haluk Eldem, MARSEV temsilcileri, Aziz Sancar'ın ablası Seyran Sancar, yeğenleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Prof. Dr. Azizi Sancar'ın Nobel Kimya ödülünü aldığı günün Artuklu Üniversitesi tarafından her yıl Aziz Sancar Bilim Günü olarak kutlanmasının önemine dikkat çekti. Vali Yaman, "Bu tarihi günün bilim günü olarak kutlanacağının bilinmesi, kıymetli hemşehrimiz Aziz hocamızın açmış olduğu bir ufkun neticesinde gerçekleşmesinin gençlerimize örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Biz rektör hocamızla başlattığımız Mezopotamya'dan dünyayı yorumlamak projesi ile gençlerimizin, çok somut bir çalışmayı ortaya koymuş çok değerli hemşehrimiz Aziz hocanın yolunu takip etmelerini hedefledik. Yani bilim ve medeniyetin doğmuş olduğu bu topraklarda, hem dini hem pozitif bilim alanında yeni bilim adamlarını, yeni insanlarını yetiştirecek ve bütün insanlığın hizmetine sunacak yeni buluşlarla yeni ödüller kazandırmalarına katkı sunuyoruz. 2 buçuk yıldır Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle atandığım belediye başkanlığını süresince yapmış olduğum projelerde gençlere ayrı bir önem verdim. Bugün Pekin Üniversitesi'nde enerji üzerinde sunum yapan 12 gencimiz var. 400 öğrencimiz dünyanın, çeşitli ülkelerinde üniversiteler, enstitülerde sunum yapıyorlar. Dünyanın bilim tarihine katkı sağlayacak, bir gençlik yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bunda sayın rektörümüzün büyük katkıları var. Kıymetli hemşiremizin Aziz Sancar'ın açtığı ufkun siz öğrencilerimize örnek teşkil etmesini diliyorum" dedi."Artık bu ödülü ben de alacağım diyen öğrencilerimiz var" Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü almış olmasından duyduğu memnuniyet ve gururu dile getirdi. Rektör Ağırakça, "Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü almış olması hem bizleri mutlu etmiş, hem bütün Türkiye'ye hem de Mardinlilere, Mardinli öğrencilerimize ve Mardin'de okuyan öğrencilerimize örnek olduğu gibi büyük bir motivasyon kazandırmıştır. Aziz Sancar'dan sonra bir Mardinli olarak bir ödül de ben alacağım diyen Mardinli öğrencilerimiz var. Bu bizi alabildiğine sevindirmektedir. Bu çalışmaların hedefi budur. Bilimler tarihine katkıda bulunurken, bilim adamı, sadece ilim adamanın çalışmalarını ortaya koyması veya nefsini tatmin etmek değil, insanlara hizmet etmek ve gelecek nesillere yol akmak içindir. Bizim ilimler tarihimizde atılan her adım, bir basamak olarak kabul edilmiş, kendisinden sonra o ilim adamından sonra bilim adamları ikinci, ondan sonraki bilim adamı üçüncüsünü ortaya atarak zirveye tırmandırması esas amaçtır" diye konuştu. MAREV Başkanı Haluk Eldem ise, Aziz Sancar'ı yakından tanımış olmanın bahtiyarlığına erişmenin gururunu yaşadığını söyledi. Eldem, "Aramızda Aziz Sancar hocanın ablası, yeğenleri ve yakınları var. Hocamızın yakınlarını davet eden Rektör Ahmet Ağarakça'ya teşekkür ediyorum. Aziz hocamızı bu etkinliğe davet ettik. Yoğum bir çalışma ve araştırma içinde olduğu için gelemedi, Ancak el yazısı ile bir teşekkür mektubu gönderdi. ve beni bu mektubu okumam için görevlendirdi" şeklinde konuştu. Sancar'ın mektubu okundu Eldem daha sonra Prof. Dr. Aziz Sancar'ın el yazısı ile yazdığı mektubu okudu. Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Değerli Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağarakça ve sevgili hemşerilerim, bilim alanındaki katkılarıma değer verip, Nobel kimya 2015 madalyasının replikasını Artuklu Üniversitesi'nde sergileyip, her yılın 19 Ocak gününü Prof. Dr. Aziz Sançar Bilim Günü olarak etkinliklerle kutlamanız benim için büyük bir onurdur. Ben Mardinli kardeşlerimin, hem çok çalışkan hem de çok vatansever olduğunu biliyorum. Allah'tan dileğim, hepiniz hem kız ve hem erkek çocuklarımıza bu başarımla, bizde yaparız özgüveni vermiş olmaktır. Umarım yeni kuşak çocuklarımız, seçtikleri her alanda büyük başarılara ulaşır ve güzel Mardin'imize, vatanımız Türkiye'nin en önde gelen bilim ve sanat odaklarından biri yaparlar." Yapılan konuşmaların ardından kök hücrenin onarımı ile ilgili öğrencilere panel düzenlendi.