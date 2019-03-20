Artuklu Üniversitesi'nden Gurur Veren Başarı

Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Khalifa'nin kızı Hind bint Hamad bin Khalifa'ın himayelerinde Katar Münazarat Merkezi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Şampiyonası'na 50 farklı ülkeden 107 üniversite katıldı.

Aralarında Fransa, Güney Kore, Polonya, Srilanka gibi Münazara turnuvasına katılım gösteren ülkelerin üniversite takımlarını eleyerek yarı finale taşıyan Mardin Artuklu Üniversitesinin bu başarısı dilbilimciler ve katılımcı akademisyenler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Fasih Arapça dilini tüm incelikleriyle en iyi şekilde konuşma yetisini ortaya koymanın yanı sıra mantık, delil getirme ve sunulan kanıtları çürüterek muhakeme geliştirmenin zorunlu olduğu Münazara Yarışmasında Mardin Artuklu Üniversitesinin bu başarısının sevindirici olduğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça,

Arapçanın çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da olmak üzere 450 milyondan fazla insan tarafından konuşulduğunu ve Birleşmiş Milletler'in altı resmi dilinden birini oluşturduğunu belirtti.

16-20 Mart 2019 tarihlerinde Katar Ulusal Konferans Merkezinde düzenlenen Münazara Turnuvası ile ilgili bilgi veren Ağırakça,

"Bilim ve dil dünyasında yetkin uzmanlığıyla tanınan 200'den fazla üyeden oluşan hakem heyetinin belirli kurallarla yönettiği yarışmada öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu başarı üniversite olarak faaliyete geçirdiğimiz Arapça programların başarısını göstermesi bakımından çok önemlidir." dedi.

Sözlerine, yüzde yüz Arapça eğitim veren bölümler ve Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yer alan İslami İlimler Fakültesiyle Arapça eğitim programları ile ilgili olarak Türkiye'de yer alan üniversiteler arasında YÖK'ten onay alabilen iki üniversiteden biri olduklarının altını çizerek devam eden Prof. Dr. Ahmet Ağırakça:

"Aralarında Malezya İslam Üniversitesi gibi son derece köklü akademik geçmişe sahip üniversiteyle birlikte zengin Arapça eğitimleriyle tanınan Pakistan, İran ve Hindistan gibi devlet üniversitelerinin de yer aldığı bir yarışmada dünya üçüncülüğü gibi bir dereceyi kazanmak gurur vericidir. Uluslararası Üniversiteler Arapça Münazara Turnuvası'nda bu başarılarıyla, aldıkları Arapça eğitimin kalitesini yansıtarak bizlere bu mutluluğu yaşattığı için öğrencilerimizi ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler