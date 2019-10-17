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Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanına Kızılay kan bağışı standı kuruldu.

17.10.2019 11:27Artuklu Üniversitesi'nden kan bağış kampanyasına destek
Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanına Kızılay kan bağışı standı kuruldu. Kan bağışı kampanyasına üniversitenin öğrenci ve idari personelleri destek verdi.

Edebiyat fakültesi binası önünde Kızılay Kan Merkezine bağlı kurulan stantlarda kan bağışında bulunmak için başvuran öğrenci ve üniversite personel sayısının oldukça fazla olduğu gözlendi. Kan bağış kampanyasına gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu açıklayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, toplum sağlığına yönelik verilen bu çabaların genişletilerek toplumun tüm katmanlarını kapsaması gerektiğini ve üniversite olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini ifade etti. - MARDİN

Artuklu Üniversitesi, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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