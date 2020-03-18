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Artuklu Üniversitesinde uzaktan eğitim çalışması

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), 13 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağlayacak.

18.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:06
Artuklu Üniversitesinde uzaktan eğitim çalışması
Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), 13 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağlayacak.
MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, "Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında Uzaktan Eğitim Merkezinin güçlendirildiğini belirtti.
Bir hafta gibi kısa sürede güçlü bir altyapı oluşturduklarını aktaran Özcoşar, "Halihazırda uzaktan eğitim veren bölüm ve programlarımız vardı. Bu sistemi tüm öğrencilerimize hitap edebilecek şekilde güncel hale getirdik. An itibarıyla üniversitemizde bulunan 13 bin öğrenciye uzaktan eğitim programını uygulayacak içerik ve uygulama alanlarımız mevcut." ifadesini kullandı.
YÖK-Dersleri Projesi kapsamında ara yüzle erişime açık olacak bir havuz oluşturulduğunu ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:
"MAÜ tarafından hazırlanan dijital ders malzemelerinin ve tüm öğrenme kaynaklarının da uzaktan öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere bu havuza ilave edilecek. Dünyanın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu olağanüstü dönemde Mardin Artuklu Üniversitesi olarak her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Öğrencilerin daha güvenli ortamlarda, ailelerinin yanında eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri bizim için çok önemli."

Kaynak: AA

Etiketler : Artuklu Üniversitesi, İbrahim Özcoşar, Dönüşüm, Güncel

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