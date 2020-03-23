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Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığınca 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara, gerekli yardımların ulaştırılması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede çalışmalarını hız verdi.

23.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:36
Artuklu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı
Mardin 'in Artuklu İlçe Kaymakamlığınca 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara, gerekli yardımların ulaştırılması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede çalışmalarını hız verdi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından, bu kişilerin tespit edilerek gerekli yardımların yapılması için Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşları kontrol altında tutuyor. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, 21 Mart saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı hatırlattı. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının emniyet, jandarma, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay görevlileri aracılığıyla karşılanacağını vurgulayarak, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112 acil çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ifade etti.

İhtiyaçlar aralıksız bir şekilde dağıtılıyor

Kaymakam Gökpınar, Artuklu'da Vefa Sosyal Destek Grubunun 24 saat esasıyla çalışacağını kaydederek, "Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri gönderilmektedir. Evlere ihtiyaç dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilmektedir. İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta, muhtaç vatandaşlarımıza da gerekli tüm yardımlar yapılacaktır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Gökpınar, Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel

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