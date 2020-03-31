Arturo Vidal'in Napoli'ye Attığı Harika Gol
Şili'li orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 1 Nisan 2012'de Juventus ve Napoli karşısında oynanan maçta rakip fileleri harika bir golle havalandırıyor ve Juventus Bonucci, Vidal ve Quagliarella'nın golleriyle Napoli'yi 3-0 mağlup ediyor.
31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Şili 'li orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 1 Nisan 2012'de Juventus ve Napoli karşısında oynanan maçta rakip fileleri harika bir golle havalandırıyor ve Juventus Bonucci, Vidal ve Quagliarella'nın golleriyle Napoli'yi 3-0 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Arturo Vidal, 1 Nisan, Napoli, Şili, Spor