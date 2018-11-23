Artvin 11 Yıl Beklediği Hayaline Kavuştu, Köy Okulunda Öğretmenliğe Başladı

11 yıl beklediği hayaline kavuştu, köy okulunda öğretmenliğe başladı
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan ve 11 yıl bekledikten sonra bu yıl Artvin
'in Yusufeli ilçesi Demirköy
İlköğretim Okulu'na Fen Bilimleri öğretmeni olarak atanan Birsen Çalışkan, köyde 2 odalı, kuzineli ahşap eve yerleşti. Tek başına yaşadığı köy evinde zor şartlarda kalan kadın öğretmen zorluklara rağmen mesleğini severek yapıyor. Öğrencileri ile kurduğu diyalog nedeniyle köyde çok sevilen kadın öğretmeni görev yaptığı köy okulunda ziyaret eden Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, fedakarlığı için çiçek verdi, tebrik etti.
Tekirdağlı Birsen Çalışkan, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu. Öğretmenlik hayali kuran ancak atanamayan Çalışkan, çeşitli işlerde çalıştı. Çalışkan'ın hayali 11 yıl sonra gerçekleşti. Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirköy köyü İlköğretim Okulu'na bu yıl ataması yapılan Çalışkan, Fen Bilimleri öğretmeni olarak göreve başladı. Birsen Çalışkan, İzmir'den geldiği Demirköy köyünde 2 odalı, kuzineli ahşap eve yerleşti. Tek başına yaşadığı köy evinde zor şartlarda kalan kadın öğretmen zorluklara rağmen mesleğini severek yapıyor. Öğrencileri ile kurduğu yakın diyalog nedeniyle köyde çok sevilen kadın öğretmen için vatandaşlarda seferber oluyor. Kadına yardımcı olan köylüler kimi zaman sobasını yakıyor kimi zaman da odunlarını kesiyor. Birsen öğretmeni görev yaptığı köy okulunda ziyaret eden Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, fedakarlığı için çiçek verdi, tebrik etti.
'İNSAN MUTLUYKEN ÜŞÜMÜYOR'
11 yıldır atama beklediğini ve hayali olan öğretmenliğe bu yıl başladığını ifade eden Birsen Çalışkan İlk tercihim Artvin'di. Bu kente atanmaktan dolayı çok mutluyum, huzurluyum. 11 yıl bekledim ve sonunda atandım. Öğretmenlik mesleğinden gurur duyuyorum. Köyde komşularım ailem oldu. Bana yalnız olduğumu hissettirmiyorlar. Çok güzel bir köyde görev yapıyorum. İlk defa ailemden ayrıldım. Başta biraz zor oldu ama sonra alıştım. Komşularım bana sürekli yardımcı oluyor. Sobam bazen sönüyor, ortam soğuk oluyor ama insan mutluyken üşümüyor. Bunu atandıktan sonra öğrendim. Burada olmaktan bu mesleği yapmaktan dolayı çok sevinçliyim dedi.
Yusufeli ilçesi,Artvin