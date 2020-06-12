ARTVİN 2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı

2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin liraya satıldı.

12.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:12
2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 ton ağırlığındaki 'Ertuğrul' adlı boğa, 60 bin liraya satıldı.
Yusufeli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Abdullah Dayanç, 2 tonluk boğasını satmaya karar verdi. 'Ertuğrul' isimli boğayı, ahırdan 7 kişi güçlükle çıkararak, kamyona bindirdi. Yusufeli Hayvan Pazarı'na götürülen boğa, Kenan Küçük tarafından 60 bin liraya satın alındı. Abdullah Dayanç, 'Boğaya çok iyi baktım ve iyi besledim. Hayvana baktığın zaman karşılığını da alıyorsun' dedi. ARTVİN 2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusufeli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sonrası Şanlıurfa’da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe’yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Haberler››Güncel››ARTVİN 2 tonluk boğa, otomobil fiyatına satıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:19: Aydın'da bir kişi karısını öldürüp intihar etti - Haber 23:17: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber 23:13: Sivas Valiliğinden boğulma ve kene vakalarına karşı uyarı - Haber 23:11: Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 23:11: Son dakika haberleri | Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1422'ye yükseldi - Haber 22:41: Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor - Haber 22:35: Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi - Haber 22:03: Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Ekonomi 18:35: Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı - Haber 11:43: 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi - Haber