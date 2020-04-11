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ARTVİN-3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor

3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyorARTVİN'in Şavşat ilçesinde, jandarma devriye aracını görünce asker selamı veren Damla Saman'ın (3) görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

11.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:50
3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, jandarma devriye aracını görünce asker selamı veren Damla Saman'ın (3) görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nca paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Küçük kız 'Ben askerleri çok seviyorum, görünce hep selam veriyorum' dedi.
Şavşat ilçesi Dutlu köyünde, devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında oynayan küçük bir kızın kendilerine asker selam verdiğini fark etti. Cep telefonu kamerasıyla küçük kızı görüntüleyen askerlerin sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sosyal medyada 'Sana kurban oluruz biz' bağlığı ile paylaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Evinin önünde buzağı ile oynadığını anlatan Damla Saman 'Asker amcalarımı çok seviyorum. Onlar evimizin önünden geçerken ben onlara selam veriyorum. Onlar beni seviyor. Bana çikolata verdiler. Ben askerleri çok seviyorum görünce hep selam veriyorum' dedi.
Ceylan Saman da kızının askerleri çok sevdiğini belirterek 'Evimiz yol kenarında olduğu için asker aracı gördüğü zaman hemen asker selamı verir. Daha sonra koşarak eve gelir ve Türk bayrağını balkondan sallar' diye konuştu. ARTVİN-3 yaşındaki Damla, jandarmaya asker selamı veriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Şavşat, Güncel
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