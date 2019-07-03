03.07.2019 12:51
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişide yaralandı.

Artvin- Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada Mina Yıldırım (40) yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Yıldırım'ın 9 yaşındaki kızı İpek Yıldırım kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı anne ve diğer kızı Aslı Yıldırım (13) Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Mina Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aynı bölgede 20 günde 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde son 20 gün içinde 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza yerine gelen Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner kazalara, bölgede devam eden asfaltlı mıcır çalışmasının neden olduğunu iddia ederken, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:27   Kremlin: "Denizaltı yangınının ayrıntıları açıklanmayacak"
13:25   Tekirdağ'da 64 kaçak göçmen yakalandı
13:22   Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya davetiye çıkardı
13:21   FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
13:17   Tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1'i ağır 2 yaralı
13:13   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
13:12   Jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı