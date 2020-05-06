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ARTVİN Aynada kendisi ile kavga eden horoz gülümsetti

Aynada kendisi ile kavga eden horoz gülümsettiARTVİN'in Borçka ilçesinde aynanın karşısında kendisi ile kavga eden horozun görüntüleri paylaşıldığı sosyla medyada gülümsetti.

06.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:10
Aynada kendisi ile kavga eden horoz gülümsetti
ARTVİN'in Borçka ilçesinde aynanın karşısında kendisi ile kavga eden horozun görüntüleri paylaşıldığı sosyla medyada gülümsetti. Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde bir restoranın çalışanları temizlik için içerideki eşyaları dışarı çıkardı. Eşyalar arasında yer alan aynada açık alana bırakıldı. Bu sırada aynanın karşısına geçen bir horoz, kendisi ile kavga etmeye başladı. Aynaya saldıran horoz durdurulmaya çalışıldı. Restoran çalışanı Yaşar Şimşek, horozu zarar görmemesi için sopayla uzaklaştırdı. O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan Şimşek'in sosyal medyada paylaştığı anlar gülümsetti. ARTVİN Aynada kendisi ile kavga eden horoz gülümsetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Borçka, kavga, Güncel, Haber

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