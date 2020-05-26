ARTVİN Bahçede bayramlaşıp, türkü söyleyerek çay topladılar

Bahçede bayramlaşıp, türkü söyleyerek çay topladılarARTVİN'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, çay bahçelerinden makas sesleri yükseldi.

26.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:08
Bahçede bayramlaşıp, türkü söyleyerek çay topladılar
ARTVİN'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, çay bahçelerinden makas sesleri yükseldi. Çay hasadı yapan üreticiler bahçede bayramlaşıp, hem çay topladı hem de türkü söyledi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. Bu kapsamda Artvin'de bayramın ve kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim oldu. Ancak kısıtlamadan muaf olan çay üreticileri, bahçede hasada devam etti. Borçka ilçesindeki üreticiler de, önce bahçede bayramlaştı ardından da hem çay topladı hem de türkü söyledi. Bayramı çay toplayarak geçirdiklerini ifade eden üreteciler, cadde ve sokakların boş ancak çay bahçelerinin cıvıl cıvıl olduğunu belirterek, herkesin çayını topladığını söyledi ARTVİN Bahçede bayramlaşıp, türkü söyleyerek çay topladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Artvin, Çay, Güncel, Haber

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