ARTVİN Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar

Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlarARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Tekkale köyü sakinleri, taşınmaya hazırlanıyor.

18.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:15
Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar
ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Tekkale köyü sakinleri, taşınmaya hazırlanıyor.
Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sular altında kalacak 4 köyden biri olan Tekkale köyünde yaşayan vatandaşlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor. Köylerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, evlerinde tadilat yapmıyor, yeni tarım alanları açmıyor.
'İNŞALLAH KÖYÜMÜZÜ ARAMAYIZ'
Köylerinin sular altında kalmasından dolayı üzgün olduğunu ifade eden Asiye Uyumaz, "İnşallah daha güzel yerlerde yaşarız, inşallah köyümüzü aramayız? dedi.
Yıllardır Tekkale köyünde yaşadığını söyleyen Fatma Şahin de barajdan dolayı köyün sular altında kalacağını, yeni yerleşim yerinin de güzel olmasını temenni ettiğini ifade etti.
Fırıncı Asım Şahin ise yeni yerleşim yerinin yapıldığını belirterek, iş yerini yeni Yusufeli'ne taşıyacaklarını ve hizmete devam edeceklerini kaydetti.
'BURASI DEDEMİZİN TOPRAKLARI'
Köyde servis şoförlüğü yapan Erdal Şahin, yeni yerleşim yerinde çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Köyümüz sular altında kalacak, üzülüyoruz. Burası dedemizin ve babalarımızın toprakları? diye konuştu.
Köyleri sular altında kalacağı için üzüntülü olduklarını belirten Recep Uymaz, "Barajdan dolayı yeni yerleşim yeri inşa ediliyor. İnşallah orası da burası gibi güzel olur? diye konuştu. ARTVİN Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusufeli, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin’in Kovid-19’la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin’in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı’nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
İmamoğlu’ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Haber
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer’e eşinden destek: Sen bana yetersin Haber
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Almanya’da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Haber
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Haberler››Güncel››ARTVİN Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:37: Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı - Haber 09:36: KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber 09:36: Malatya'da karantina süreci dolan 169 kişi evlerine uğurlandı - Haber 09:35: İzmir'de hareketli saatler - Haber 09:35: Mobilya atölyesinde patlama sonrası korkutan yangın - Haber 09:22: Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin - Magazin 09:07: Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi - Haberler 00:42: Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:48: Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük - Haber 17:03: Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı - Magazin