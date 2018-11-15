Artvin Belediye Başkan Yardımcısı İnce'nin Acı Günü

Artvin
Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce'nin babası Ali Şakir İnce, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 90 yaşındaki İnce için Merkez
Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk
, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İnce'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Vezirköy'deki aile mezarlığına defnedildi.
Merkez,Artvin
15 Kasım 2018 Perşembe 15:01