Haberler » Güncel » Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:08Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın
Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Elçin, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğraflarına oy veren Elçin, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını oyladı.
Elçin, fotoğrafların her birinin çok kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Demirhan Elçin, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:18 Sahil Güvenlik Komutanlığı: Bir haftada 698 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
19:16 Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı - Haber
19:16 Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
19:15 Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı - Haber
19:15 Bayrampaşa'da okul koridorunda korku dolu anlar - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:19:16