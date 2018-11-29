Artvin Belediyesinden Ulaşıma 30 Milyon Liralık Yatırım

29 Kasım 2018 Perşembe 13:58



29 Kasım 2018 Perşembe 13:58

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, "Şehir için trafiğini rahatlatmak amacıyla 4,5 yılda yaklaşık 30 milyon liralık yeni yol ve yol genişletme çalışması yaptık." dedi.Kocatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yol medeniyettir" anlayışıyla göreve başladığı günden itibaren yeni yollar yapıp mevcutları genişleterek şehrin trafiğine nefes aldırdıklarını belirtti.Şehrin gelişmesi ve büyümesi için yeni ulaşım ağlarına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kocatepe, bu kapsamda proje bedeli yaklaşık 6 milyon lira olan Çayağzı Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki 3 kilometrelik bağlantı yolunun kısa zamanda hizmete açılacağını kaydetti.Kocatepe, şehrin turizm destinasyon merkezlerinin başında gelen Kafkasör ve Atatepe yolunun genişletilerek asfaltlandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:"10 milyon liralık Dr. Kadir Topbaş Bulvarı, 4 milyon liralık İsmet Acar Bulvarı, 1 milyon liralık Atatepe'ye alternatif ulaşım yolunu hizmete açtık. Bunların yanı sıra mahallelerimizde ana trafiği rahatlatacak yol genişlemeleri ve ham yol yapım çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Şehir için trafiğini rahatlatmak amacıyla 4,5 yılda yaklaşık 30 milyon liralık yeni yol ve yol genişletme çalışması yaptık."Belediyenin yıllık bütçesinin 30 milyon lira olduğuna işaret eden Kocatepe, şöyle devam etti:"Bu yollar, kentin coğrafi yapısından kaynaklanan zorluklar nedeniyle çok yüksek maliyetlere yapılıyor. 100 metrelik bir yola 300 bin lira harcadığımız alanlar var. Düşük bütçeli bir belediyeyiz. Bu kadar yüksek maliyetli işlerin altından kalkmamız kolay değil. Yatırımlarımızı, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü gibi devletimizin bir çok kurumunun desteğiyle ve hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla hayata geçirdik."Kocatepe, yatırımların trafik sorununu geçici değil kalıcı olarak çözecek projeler olduğunu kaydederek, şehirde araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiğinde de konforu artırmak amacıyla şehrin ana caddeleri arasında 3 milyon liralık yürüyen merdiven projesini de hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.