ARTVİN Bisikletle dünyayı geziyorlar

Bisikletle dünyayı geziyorlar
Hollandalı öğretmen Mari Bergsama (28) ile bankacı Eva Frenaij (28) bisikletle dünya geziyor. 3 ay önce ülkelerinden yola çıkan ve 7 ülke geçerek Türkiye
'ye gelen ikili, Karadeniz
sahili boyunca pedal çevirerek Artvin
'e ulaştı. Ramazan ayında yollarda iftar davetleri aldıklarını söyleyen macera tutkunları, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.
Hollandalı öğretmen Mari Bergsama ile bankacı Eva Frenaij bisikletle dünyayı gezmek için 3 ay önce ülkelerinden yola çıktı. Hollanda, Almanya
, Avusturya
, Slovakya
, Macaristan
, Yunanistan
, Sirbistan ve Bulgaristan
'ı geçerek Türkiye'ye gelen ikili, Karadeniz sahili boyunca geldikleri Artvin'de mola verdi. Türkiye'den geçerken Ramazan ayına denk geldiklerini anlatan macera tutkunu kadınlar, iftar davetleri aldıklarını söyledi.
Bisikletleri ile binlerce kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldiklerini anlatan Mari Bergsama, Hollanda'dan yola çıkarak 3 ayda Türkiye'ye geldik. Bundan sonra Gürcistan
, Azerbaycan
, Kazakistan
, Özbekistan
, Tacikistan
, Kırgızistan
'ın ardından Çin
'e ulaşarak yolculuğumuzu tamamlayacağız. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Yoruluyoruz ama buna değiyor dedi.
Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını söyleyen Eva Frenaij ise, Türk insanı çok sıcakkanlı. Bize sürekli iftara davet ettiler. Her zaman çay ikramında bulundular. Türkiye'den geçerken çok eğlendik diye konuştu.
İkili, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı
'ndan geçtikleri Gürcistan'ın ardından Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ı geçerek Çin'e ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
Karadeniz
, Türkiye
, Artvin
, Güncel