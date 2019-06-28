28.06.2019 17:21
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ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Artvin 'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festivalde düzenlenen kortej yürüyüşüne sahipleri, boğaları ile birlikte katıldı.
Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Artvin Valiliği önünde düzenlenen festivalin açılış törenine, Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterilerin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe sahipleri, boğaları ile katıldı. Caddede yürütülen boğalar, ilgi gördü. Bazı vatandaşlar boğalarla fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.
Şenlikler, ödüllü boğa güreşleri ile sürecek.
Kaynak: DHA
Artvin , Güncel

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