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ARTVİN Boğasıyla kampa girdi, salgının bitmesini bekliyor

Mersin'de örnek muhtardan çocuklara yüzlerce kitapMERSİN'de mahalle muhtarı Aziz Filiz (55), topladığı bin 500 kitabı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına götürerek dönüşümlü olarak okumalarını sağlıyor.

20.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:12
Mersin 'de örnek muhtardan çocuklara yüzlerce kitap
MERSİN'de mahalle muhtarı Aziz Filiz (55), topladığı bin 500 kitabı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına götürerek dönüşümlü olarak okumalarını sağlıyor.
Merkez Toroslar ilçesine bağlı yaklaşık 8 bin nüfuslu Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nin Muhtarı Aziz Filiz, daha önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında mahallesinde oturan çocuklara haftada iki gün futbol eğitimi verirken, bu kez de farklı bir projeye imza attı. Filiz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için topladığı bin 500 kitabı, otomobili ile ev ev dolaşarak çocuklara ulaştırıyor.
'Evde Kal' çağrısı sonrası sosyal iletişim kanallarını kullanarak çocuklara yönelik birçok etkinliği hayata geçiren Muhtar Aziz Filiz, "Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklarımız için her gün farklı sokaklara giderek onlara kitap dağıtarak, eğitimlerine katkı sunuyorum. Daha önce de 'Evde kal kitap oku', 'Evde kal resim yap' ve 'Evde kal müzik yap' diye çalışmalarımız olmuştu. En çok kitap okuyan, en iyi resmi yapan, en iyi müzik klipleri gönderen çocuklarımıza değişik hediyeler vererek onları teşvik ettim. Bugüne kadar yaklaşık bin 500 kitap dağıttım, devam da ediyorum. Çocuklar da okumuş oldukları kitapları bana iade ediyorlar. Ben de aldıklarımı götürüp dezenfekte ettikten sonra yeniden dağıtıyorum" diye konuştu.
Çocuklar ve velileri de Filiz'in bu çalışmalarının örnek olduğunu kaydetti. ARTVİN Boğasıyla kampa girdi, salgının bitmesini bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Evde Kal, Mersin, Güncel
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