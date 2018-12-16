16 Aralık 2018, 15:59
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Artvin- Borçka Yoluna Yamaçtan Kopan Kaya Kütleleri Düştü

Artvin- Borçka Yoluna Yamaçtan Kopan Kaya Kütleleri Düştü

ARTVİN'de, yamaçtan kopan kaya kütleleri nedeniyle Artvin- Borçka yolu ulaşıma kapandı.

ARTVİN'de, yamaçtan kopan kaya kütleleri nedeniyle Artvin- Borçka yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu yol, 2 saat sonra ulaşıma açıldı. 

Kuşluca köyü mevkisinde, saat 13.00 sıralarında, yamaçtan kopan kaya kütleleri Artvin- Borçka yoluna düştü. Yol, ulaşıma kapanırken, sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yol, saat 15.00 sıralarında ulaşıma açıldı. Sürücüler, 2 saat boyunca uzun araç kuyruğunda beklediklerini söyledi. 

- Artvin
16 Aralık 2018 Pazar 15:59