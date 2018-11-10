Artvin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:06



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:06

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı Artvin'de törenlerle anıldı.Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunumuyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmayla başlayan program, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Etkinlikler kapsamında Milli Egemenlik Anaokulu öğrencilerince oluşturulan Atatürk Müzesi açılışı yapıldı. Minik öğrenciler tarafından oluşturulan Atatürk Müzesi katılımcılardan büyük beğeni aldı. Anma etkinlikleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde Artvin Fen Lise öğrencilerince düzenlenen programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından 'Atatürk'ün askeri kişiliği' anlatıldı. Programı 'Atatürk' konulu videonun izlenmesi, öğrencilerin şiir okunması takip etti. Atatürk'ün 'Mektup' isimli eserinin okunmasının ardından, yine öğrencilerden oluşan koru tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından program sona erdi.10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ARTVİN