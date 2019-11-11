Haberler » Güncel » Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haber

Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:28Artvin'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında 'de 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Artvin'de ana program Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde olmak üzere il genelinde 33 farklı noktada yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla 100 bin fidan dikildi. Programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, "Bugün ülkemizin 81 ilinde 2023 lokasyonda 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Artvin genelinde ise 33 lokasyonda yüz bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu güzel etkinlikte sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için bu faydalı etkinliği düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Toplumun çevre hassasiyetini artırmak için gayret göstermeliyiz. 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmesini bu açıdan oldukça faydalı görüyorum. Bu vesileyle her yıl milyonlarca fidan toprakla buluşacak. Orman sahamız ve ağaç servetimiz çoğalacak. Ülkemiz daha sağlıklı ve yaşanabilir çevreye sahip olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, güvenlik güçleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ARTVİN

Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34 (Ek fotoğraflar) - Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı
16:34 Boyabat'ta 19 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
16:34 Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den Vali Demirtaş'a ziyaret
16:34 SAÜ'de "Kamuda Kariyer" konferansı
16:34 Özhaseki'den Kocasinan Belediyesine ziyaret
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:35:25