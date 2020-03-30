Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Artvin'de 14 gönüllüden engelli ve hasta köpeklere şefkat eli

Artvin'de bir grup hayvansever, engelli, bakımsız ve hasta köpeklerinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

30.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:18
Artvin'de 14 gönüllüden engelli ve hasta köpeklere şefkat eli
Artvin 'de bir grup hayvansever, engelli, bakımsız ve hasta köpeklerinin beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.
Öğretmen, eczacı, veteriner, mimar, işçi, öğrenci ve ev hanımı gibi farklı meslek gruplarından 14 hayvansever, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma Derneğince yaklaşık 2 yıl önce engelli ve bakıma muhtaç hayvanlar için kurulan yaşam köyüne her gün gidiyor.
Kendi imkanları ve bağışlarla aldıkları yiyeceklerler engelli, bakımsız ve hasta köpekleri besleyen hayvanseverler, bir süre oynadıkları hayvanlara sevgi ve şefkat gösteriyor.
Öğretmen Emel Meriç , gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanseverler tarafından gönüllülerin desteğiyle yaklaşık 3 dönüm alan üzerinde engelli, hastalıklı sokak hayvanları için doğal bir yaşam alanı oluşturulduğunu söyledi.
Alan ilk oluşturulduğunda 100'den fazla köpek olduğunu belirten Meriç, "Bunların bir kısmını sahiplendirdik, bir kısmı öldü. Şu an 60 dolayında köpek var. Bizim imkanlarımız sınırlı. Buradaki hayvanların beslenmesini de tamamen vatandaşlardan aldığımız destekle yapıyoruz." dedi.
Meriç, yaşam köyüne günde en az bir kişinin gelerek hayvanların bakımlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Mamalar dolduruluyor. Su kapları tazeleniyor. Yaralı varsa müdahale ediliyor. 3 ayda bir bölgede ilaçlama çalışması yapıyoruz. Köpekleri seviyoruz, okşuyoruz." diye konuştu.
Yaşam köyü dışında sokaklardaki kedi ve köpekler için de imkanları ölçüsünde çalıştıklarını aktaran Meriç, bu hayvanların beslenmesi için mahallelerdeki gönüllülere mama takviyesinde bulunduklarını kaydetti.
"Hayvanlar için kapılarına su ve yiyecek bıraksınlar"
Esnaf Nermin Albayrak ise hayvan sevginin anne babasının kendisine öğrettiği en güzel şeylerden olduğunu dile getirdi.
Evinde de çok sayıda kedi, köpek beslediğini, işinden arta kalan zamanın çoğunu evindeki ve barınaktaki hayvanlarla geçirdiğini anlatan Albayrak, şunları söyledi:
"Dünya ve ülke olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bu süreçte insanlar evlerinde, lokanta ve kafeler kapalı, sokak hayvanları mağdur oluyor. Halkımızdan isteğimiz şu, hayvanlar için kapılarına su ve yiyecek bıraksınlar. Bizler sokaklarda besleme yapıyoruz ama özellikle esnafın kapalı olduğu bu süreçte yetemiyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. İnsanlar hayvanlara zarar vermediği sürece hayvanlar insanlara zarar vermez."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Meriç, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Artvin'de 14 gönüllüden engelli ve hasta köpeklere şefkat eli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

11:56: Van'da mahalle ve mezralardaki karantina 3'üncü günde de devam etti - Haber 11:56: Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme - Haber 11:56: DSİ'den başkent Ankara'ya devasa yatırımlar - Haber 11:56: Muhtarlar 65 yaş üstü için Büyükşehirle sahada - Haber 11:55: Başkent'te toplu taşıma kullanım oranı yüzde 84 azaldı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber