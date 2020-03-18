Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Artvin'de tören düzenlendi.
18.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:23
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Artvin 'de tören düzenlendi.
Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'nin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehitlik Defterine günün anlam ve önemini içeren duygularını yazan Vali Doruk, 18 Mart'ın tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Tören, şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından sona erdi. - ARTVİN
Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'nin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehitlik Defterine günün anlam ve önemini içeren duygularını yazan Vali Doruk, 18 Mart'ın tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Tören, şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından sona erdi. - ARTVİN
Kaynak: İHA
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