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Artvin'de 2 ev yandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

02.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:06Artvin'de 2 ev yandı

ARTVİN'in ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Dün gece, Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde Ali Çiçen'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikte bulunan kardeşi İsmail Çiçen'in evine sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ancak 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Yusufeli, Güncel

Kaynak: DHA

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