Haberler » Güncel » Artvin'de 2 ev yandı - Haber

Artvin'de 2 ev yandı

Artvin'de 2 ev yandıArtvin'in Yusufeli ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

02.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:27
'de 2 ev yandı
Artvin'in ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.
Dün gece, Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde Ali Çiçen'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikte bulunan kardeşi İsmail Çiçen'in evine sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ancak 2 ev de kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Artvin'de 2 ev yandı

Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Artvin'de 2 ev yandı


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı başladı
13:58 Emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü
13:53 Mehmet Atılgan, babası Yusuf Atılgan'ı Ataşehir'de anlattı
13:53 Viranşehir'de sağanak yağmurdan yol çöktü
13:53 CHP milletvekilleri parti üyeleriyle bir araya geldi
2.12.2019 13:59:36