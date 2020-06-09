Artvin'de 2 katlı boş ev yandı

Artvin'de 2 katlı boş ev yandıARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

09.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:15
Artvin'de 2 katlı boş ev yandı
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
lçeye bağlı Meşeli köyünde, Atanur Şahin'e ait 2 katlı evde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.
Yanan evin sahiplerinin ilçe merkezinde oturduğu, bu nedenle evin boş olduğu bildirildi.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Artvin’de 2 katlı boş ev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şavşat, Artvin, Güncel, Haber

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