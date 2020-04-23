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Artvin'de 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Furkan Yalman, sürpriz doğum günüyle çifte bayram yaşadı.

23.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:04
Artvin'de 23 Nisan'da doğan öğrenciye doğum günü sürprizi
Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Furkan Yalman, sürpriz doğum günüyle çifte bayram yaşadı.
Merkeze bağlı Ortaköy İmam Hatip Ortaokul Müdürü Hamdi Karbuz ve okul öğretmenlerinden Yunus Emre Okur, bugün doğum günü olan öğrencileri Yalman'ı evinde ziyaret etmek istedi.
Olumsuz hava şartları ve arazinin zorlu olması nedeniyle Ortaköy köyünün Silavut mezrasında yaşayan Yalman'ın evine ulaşmakta zorluk çeken Karbuz ve Okur, jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleriyle mezraya ulaşan Karpuz ve Okur, hazırladıkları doğum günü pastası ve hediyelerle Yalman'a sürpriz yaptı.
12 yaşına giren Yunus Emre, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de doğum günü sevincini bir arada yaşadı.
Karbuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda doğum günü olan öğrencilerini evinde ziyaret ettiklerini söyledi.
Öğrencilerine 23 Nisan'da çifte bayram yaşatmak amacıyla böyle bir şey yaptıklarını belirten Karbuz, şunları kaydetti:
"Arazi şartlarının engebeli, hava şartlarının olumsuz olması sebebiyle kendi imkanlarımıza öğrencimizin evine ulaşamayınca köyümüzde görev icabı bulunan jandarmadan yardım istedik. Astsubay Mete Tutun bizi kırmayarak öğrencinin evine çıkmamıza yardımcı oldu. Zorlu yol şartlarını aşarak öğrencimizin doğum gününü kutlayıp hediyesini takdim ettik. İyi ki doğdun Furkan."

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Artvin, Güncel , Haber
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