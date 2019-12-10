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Artvin'de 3 katlı binada çatı yangını

Artvin'de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

10.12.2019 01:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:40Artvin'de 3 katlı binada çatı yangını
'de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 23.00 sıralarında Orta mahalle bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis, ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. - ARTVİN

İtfaiye, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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