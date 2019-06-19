Artvin'de Akın ve Erim ailelerinin acı günü

Artvin
Valisi Yılmaz Doruk
, vefat eden Sevim Akın
ve Feyzullah Erim için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan
'ın teyzesi Sevim Akın (78) ile Çimenli köyü sakinlerinden Feyzullah Erim için Artvin Merkez
Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Akın ve Erim ailelerinin yanı sıra Vali Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin
, Artvin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Yahya Kambur, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt
ve vatandaşlar katıldı.
Vali Doruk, Akın ve Erim ailesine taziye dileklerini iletti.
Burada kılınan cenaze namazından sonra Akın'ın cenazesi kent merkezindeki Balcıoğlu mezarlığında, Erim'in cenazesi ise Çimenli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.