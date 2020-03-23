Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.

23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
Artvin 'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda Küçükköy mahallesinde bulunan bir apartmanda merdiven temizliği yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmek istediği sırada asansör hareket etti. Vücudunun bir bölümü asansörün dışında kalan kadın, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Borçka Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Gülperi Akçelik evli ve üç çocuk annesiydi.

Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Küçükköy, Borçka, Artvin, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Meclis personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek - Haberler O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı - Haberler Koronavirüs Netflix'in İzleyici Sayısını Artırdı - Haberler Koronavirüs Üç Yolla Bitebilir - Haberler Anemi İlacı Türkiye'de Üretilecek! Dışa Bağımlılık Azalacak - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler
Loading