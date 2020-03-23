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Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti

- Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.

23.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:07
- Artvin 'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy Mahallesinde bir apartmanda bir kadın asansör binmeye çalışırken sıkışarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda Küçükköy mahallesinde bulunan bir apartmanda merdiven temizliği yapan Gülperi Akçelik asansöre binmek istediği sırada asansör hareket etti. Vücudunun bir bölümü asansörün dışında kalan kadın, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Borçka Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Gülperi Akçelik evli ve üç çocuk annesiydi.
Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Artvin’de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Artvin'de asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
Etiketler : Küçükköy, Borçka, Artvin, 3. Sayfa

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