Artvin'de Avrupa Kobi Haftası Etkinlikleri

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:09



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:09

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Artvin Müdürü Arif Ercan ve KOSGEB Uzmanı Akın Pehlivan "Avrupa KOBİ Haftası" dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk, KOSGEB'in, KOBİ'lere ve girişimcilere sağladığı imkanların küçümsenemeyeceğini söyledi.Girişimciliğin önemine dikkati çeken Doruk, özellikle kadın girişimcilerin sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesini ve bu alanda yapılan faaliyetlerin anlatılacağı haftanın verimli geçmesini diledi.Hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi veren KOSGEB Müdürü Ercan ise 2009 yılından itibaren kutlanan Avrupa KOBİ Haftası'na, 37 ülke ile birlikte Türkiye'nin aktif olarak katılım sağladığını ifade ederek, "Bu çerçevede 2011 yılından itibaren yapılan istatistiklere göre etkinlik sayısı bakımından ülkemizin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde KOBİ ve girişimcilere yönelik toplantı, bilgilendirme ve semineler düzenlemektedir." dedi.