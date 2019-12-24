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Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 5. dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

24.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:14 Artvin'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 5. dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Doruk, uyuşturucunun toplumun temellerini sarsan ciddi bir tehlike olduğunu belirterek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.
Son yıllarda İçişleri Bakanlığının bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi mücadele içine girdiğine dikkati çeken Vali Doruk, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini kaydetti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu tarafından önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğünce uyuşturucu maddeler başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda sunum yapıldı.
Yaklaşık bir saat süren toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ile kurul üyeleri katıldı.

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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