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Artvin'de bir köy karantinaya alındı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.

03.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:36
Artvin'de bir köy karantinaya alındı
Artvin 'in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyü karantinaya alındı.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçeye bağlı Aşağı Koyunlu köyünün bugün itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karantina kapsamında uyulması gereken kurallara da dikkat çekilen açıklamada, kurallara uyulmaması durumunda ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanacağını kaydedildi.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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