Artvin'de bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı.
24.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:26
Artvin 'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavi altına alındı.
Torbalı köyünde yaralı kuş gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Balaban olduğu tespit edilen kuş, ilçe merkezine getirildi. Besinsiz de kaldığı belirlenen kuşa, Şube Müdürlüğü veteriner hekimi müdahalede bulundu.
Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Torbalı köyünde yaralı kuş gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Balaban olduğu tespit edilen kuş, ilçe merkezine getirildi. Besinsiz de kaldığı belirlenen kuşa, Şube Müdürlüğü veteriner hekimi müdahalede bulundu.
Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA