Haberler » Güncel » Artvin'de buzlanma nedeniyle iki aracın yoldan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı - Haber

Artvin'de buzlanma nedeniyle iki aracın yoldan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı

Artvin'de buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs ile midibüsteki 4 kişi yaralandı.

25.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:47Artvin'de buzlanma nedeniyle iki aracın yoldan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı
'de buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüs ile midibüsteki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Yılmaz'ın kullandığı 25 GD 447 plakalı midibüs ile Yalçın A. yönetimindeki 08 M 5134 plakalı minibüs, soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana gelen Artvin- kara yolunun Gölbaşı mevkisinde yoldan çıktı. Araçlar, yolun kayalık olan sol tarafındaki toprak bölüme kaydı.
Kazada yaralanan Nihat Ertan, Hüseyin Uyar, Hatice Aleyna Gülçek ve Dilen Yalvaç, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Gökhan Yılmaz, Borçka, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00  Beyoğlu'nda iki katlı binada çökme
15:55  Denizlili depremzedeler Elazığ depremini acı ve endişe ile takip ediyor
16:00  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana...
16:00  Bakan Pakdemirli: "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok"
15:59  Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme-1
25.01.2020 16:01:59