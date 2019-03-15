Artvin'de "Çanakkale Destanı Müzesi" Oluşturuldu

Artvin
'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında, "Çanakkale Destanı Müzesi" oluşturuldu.
Milli Egemenlik Anaokulu'nda oluşturulan "Çanakkale Destanı Müzesi" açılışına, Vali Yılmaz Doruk
, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Oluşturulan müzeyi gezen Vali Doruk ve beraberindeki protokol üyeleri sergilenen eserleri inceleyerek çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.
Milli Egemenlik Anaokulu Müdürü Sema Aydın Çelik
, açılış konuşmasında, çocuklara Çanakkale ruhunu vermek ve bu ruhu iliklerine kadar anlayabilmelerini, hissedebilmelerini sağlamak amacıyla öğretmenleri himayelerinde anaokulu öğrencileri tarafından "Çanakkale Destanı Müzesi" oluşturulduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı şiir, şarkı ve gösterilerin sunulduğu programa katılanlara yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bayat ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.
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Kaynak: AA