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Artvin'de çatı yangını

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

12.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:44Artvin'de çatı yangını
'in ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Ersis Caddesi üzerinde bulunan Mahmut Kaçmaz'a ait 6 katlı binanın çatısında 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından önce duman ardından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. - ARTVİN

Yusufeli, İtfaiye, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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